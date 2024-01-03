Орбакайте, Билана и Баскова унизили после выступления на "Песне года"

Тексты песен артистов публично высмеяли

Современные эстрадные тексты очень отличаются от тех, что пели со сцены 20-30 и более лет назад. Все чаще из телевизора или плей-листа играют песни без содержания, составленные из бессмысленных слов. Подборку свежих "перлов" сделал певец Юрий Лоза. Он унизилБилана, Орбакайте и Баскова после недавнего выступления на "Песне года".

Певец выписал цитаты из текстов-лауреатов премии и на своей странице в социальных сетях жестко высмеял их, добавив, что для русскоязычного или просто образованного и знающего наш язык человека эти "шедевры" могут сойти за юмор. Лоза перечитал тексты песен, которые пели на главном концерте года, и привел особо яркие отрывки.

В песне Николая Баскова попались слова "Чиркнули спичку в пламя". Дима Билан сообщил, что "через день живет на распятье". Кристина Орбакайте отличилась композицией со строчкой "Мы поверили в глаза".

В разборе упомянуто около десятка особо отличившихся звезд, перлы которых заставляют думать, что авторы текстов не учились в школе. Фраза про нежность, играющую как сталь, из песни Краймбрери, напомнила Юрию Лозе цитату из бессмертного романа "Двенадцать стульев", когда там "волны падали вниз стремительным домкратом".



"Мы дружно ржали с легкой руки авторов "Двенадцати стульев". Только теперь, к сожалению, это стало нормой", – грустно заключил автор и исполнитель.

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