Сжегший паспорт РФ артист бросился в ноги патриарху Кириллу

Певец покаялся и просит искупления

Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Кириллу. 24-летний исполнитель умоляет простить ему грехи и дать возможность их искупить. Письмо из СИЗО, где сейчас находится Шарлот, отправил отец молодого человека. Он же сообщил, что его сын крещеный, и заслуживает прощения.

"Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой", — передает слова Валерия телеканал "360".

Певец бросился в ноги к патриарху не просто так. По словам отца, Эдуард уже пишет песни во славу Родины, и просит дать ему шанс исполнить их для россиян, отмечает информационный ресурс "Подмосковье сегодня". Валерий уверен, что у его сына случилось помутнение.

В прошлом году в свои социальные сети певец выложил несколько видео, которые возмутили общественность. Эдуард демонстративно сжег паспорт РФ, порвал на камеру букву "Z", а свой военный билет прибил к дереву вместе с портретом патриарха Кирилла и распятием. Кроме того, артист голым исполнил песню "День Победы" изменив при этом слова, рассказало интернет-издание "Радио 1".

Сейчас певец находится под стражей. В общей сложности, за все содеянное 24-летнему певцу грозит до 6 лет лишения свободы.

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