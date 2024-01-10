Сжегший паспорт РФ артист бросился в ноги патриарху Кириллу

Сжегший паспорт РФ артист бросился в ноги патриарху Кириллу
Патриарх Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец покаялся и просит искупления

Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Кириллу. 24-летний исполнитель умоляет простить ему грехи и дать возможность их искупить. Письмо из СИЗО, где сейчас находится Шарлот, отправил отец молодого человека. Он же сообщил, что его сын крещеный, и заслуживает прощения. 

"Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой",  —  передает слова Валерия телеканал "360"

Певец бросился в ноги к патриарху не просто так. По словам отца, Эдуард уже пишет песни во славу Родины, и просит дать ему шанс исполнить их для россиян, отмечает информационный ресурс "Подмосковье сегодня". Валерий уверен, что у его сына случилось помутнение.

В прошлом году в свои социальные сети певец выложил несколько видео, которые возмутили общественность. Эдуард демонстративно сжег паспорт РФ, порвал на камеру букву "Z", а свой военный билет прибил к дереву вместе с портретом патриарха Кирилла и распятием. Кроме того, артист голым исполнил песню "День Победы" изменив при этом слова, рассказало интернет-издание "Радио 1"

Сейчас певец находится под стражей. В общей сложности, за все содеянное 24-летнему певцу грозит до 6 лет лишения свободы. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рейтингом самых громких скандалов в российском шоу-бизнесе за 2023 год. 

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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