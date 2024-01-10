Снегурочка для взрослых: раскрыт пикантный способ заработка Даны Борисовой

VIP-услуги телеведущей стоят недешево

Декабрь для звезд – время корпоративов и крупного заработка. Но только не для Даны Борисовой. Кажется, у скандально известной телеведущей дела идут не очень-то хорошо, ведь 47-летняя дива вынуждена подрабатывать Снегурочкой. Рекламу со своими услугами Дана разместила на сервисе бесплатных объявлений.

За 30 минут праздника в компании Даны и Деда Мороза придется выложить 150 тысяч рублей. Детскую вечеринку телеведущая организует за 200 тысяч. А после Снегурочка готова провести пикантное VIP-шоу для взрослых, но за это придется выложить еще 300 тысяч рублей, зато и праздник будет дольше — целых три часа.

В объявлении также говорится, что звезда выезжает по Москве, Московской области и даже готова обсудить поездки в регионы.

Ведущая рассказала, что заработать таким образом ей предложил менеджер. Также он посоветовал ей выбрать костюм "погорячее". Однако Дана отказалась и предпочла классический наряд Снегурочки.

"<...>я отказалась – не люблю такой разврат. Да я вообще достаточно скромная и трусиха", — призналась Дана Борисова.

Также звезда сообщила, что в этом году она не получила ни одного заказа и попытает удачу в следующем.

Ранее стало известно, что малолетняя дочь Даны Борисовой пошла по стопам матери.