Малолетняя дочь пошла по пути наркоманки Борисовой

Вслед за матерью девушка рискнула попробовать модный способ похудения

Экс-ведущая "Армейского магазина" Дана Борисова достаточно откровенна с подписчиками и журналистами. Она честно говорит о своих минусах и не скрывает прошлого увлечения запрещенными веществами, едва не погубившего ее саму и семью. В настоящее время Дана выправилась и наладила свою жизнь: она ведет программу "СпецКорр" на YouTube и зарабатывает с помощью своих соцсетей.

Сегодня Дана принимает себя как есть и открыто фотографируется в купальнике, не стесняясь возможного хейта. Она заявила, что не полностью довольна итогом липосакции, но благодаря психологу научилась принимать себя как есть и даже не считает нужным заносить в черный список недоброжелателей.

Отношения с дочерью, которые чуть не разрушили наркотики, вернулись на круги своя, сегодня мать и дочь даже ближе, чем раньше. Вернувшаяся из Кореи Полина так соскучилась по матери, что они даже спали в одной кровати. Дане не хочется отпускать девочку обратно в чужую страну, но она уважает выбор своего ребенка стать менеджером по продажам корейской косметики. Дочь – главное для Борисовой, и пока она не уедет назад в Корею, ведущая даже не думает о личной жизни.

Недавно малолетняя Полина пошла по пути матери и прошла курс похудения с помощью популярного препарата. Теперь обеим предстоит полная смена гардероба. Хотя такой способ избавления от лишнего веса является крайне опасным, особенно для неокрепшего детского организма.

Ранее мы писали, что сильно похудевшая Лолита предстала перед поклонниками в ярком купальнике, подчеркивающем фигуру.

