"Напилась сильно": обезумевшая Борисова выгнала дочь из дома

Девочка рассказала, как из-за матери оказалась на улице

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова не скрывает свое темное прошлое. Телеведущая употребляла спиртное и запрещенные вещества. Из-за наркотической и алкогольной зависимости оказалась на дне. На помощь ей пришли друзья и, конечно, специалисты.

Больше остальных от разгульного образа жизни Борисовой пострадала ее дочь Полина. В недавнем выпуске шоу "Честное слово" девочка рассказала, что ей пришлось пережить из-за матери. Она вспомнила самый неприятный момент из своего детства.

По словам Полины, то был очередной день на отдыхе в Испании. "Мама напилась сильно и меня выгнала на улицу", – шокировала наследница телеведущей зрителей. Девочка нашла помощь в магазине, где, к счастью, отоваривалась русская женщина.

Борисова призналась, что ей очень стыдно за произошедшее. Она с ужасом вспоминает этот безумный поступок. По словам Даны, в тот момент она хотела сделать своей дочери больно, поскольку воспринимала девочку как равную.

Дана Борисова ведет трезвый образ жизни уже шесть лет. Телеведущая гордится своей силой воли.

Ранее блогерша Адель Сергеенкова заявила, что Дана Борисова страдает от биполярного расстройства. Сказала она это не просто так. Слова блогерши приводило "Утро.ру".