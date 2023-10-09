Почему Борисова не винит себя за девять абортов от женатых

Почему Борисова не винит себя за девять абортов от женатых
Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая объяснила, что не чувствует вину за то, что сделала много лет назад

К своим 47 годам Дана Борисова стала мамой только один раз. Актриса не всегда была идеальной родительницей для своей единственной дочери Полины, но сейчас упорно старается исправить прошлые ошибки и дать ей все самое лучшее. Это вызывает у многих поклонников блондинки восхищение. Однако мало кто догадывается, что детей у звезды могло быть намного больше.

Как известно, раньше Борисова могла похвастаться довольно бурной личной жизнью. В свое время знаменитость часто пускалась в любовные приключения и активно крутила романы с разными мужчинами. Оказалось, что ее разнообразные связи не обходились без последствий. В новом интервью звезда рассказала, каких именно.

Дана Борисова призналась, что сделала девять абортов за свою жизнь. Это произошло, пока актрисе еще исполнилось 30 лет, и она не созрела для материнства. Блондинка понимает, что многие могут осудить ее поступок, но ни о чем не жалеет. По словам звезды, в тот момент своей жизни она попросту не могла принять другое решение.

Знаменитость рассказала, что прерывала незапланированные беременности, потому что ее партнеры были женаты. Однако мужчины, которые изменяли с Борисовой своим вторым половинкам, об абортах ничего не знали. Актриса решалась на это самостоятельно, потому что понимала, что появление отпрыска разрушит ее жизнь. 

"Я для себя понимала, что это ошибка", – разоткровенничалась Дана Борисова.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что с Даной Борисовой разругался отец после откровений о семье.

Фоторепортаж
Дана Борисова похвасталась новым избранником
© globallookpress © © globallookpress ©
© globallookpress © © globallookpress © © globallookpress ©
Источник: СпецКорр ✓ Надежный источник
По теме

Бузова раскрыла планы по поводу ухода со сцены

Артистка купается в лучах славы

Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Других вариантов у Киева уже не остается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей