Почему Борисова не винит себя за девять абортов от женатых

Телеведущая объяснила, что не чувствует вину за то, что сделала много лет назад

К своим 47 годам Дана Борисова стала мамой только один раз. Актриса не всегда была идеальной родительницей для своей единственной дочери Полины, но сейчас упорно старается исправить прошлые ошибки и дать ей все самое лучшее. Это вызывает у многих поклонников блондинки восхищение. Однако мало кто догадывается, что детей у звезды могло быть намного больше.

Как известно, раньше Борисова могла похвастаться довольно бурной личной жизнью. В свое время знаменитость часто пускалась в любовные приключения и активно крутила романы с разными мужчинами. Оказалось, что ее разнообразные связи не обходились без последствий. В новом интервью звезда рассказала, каких именно.

Дана Борисова призналась, что сделала девять абортов за свою жизнь. Это произошло, пока актрисе еще исполнилось 30 лет, и она не созрела для материнства. Блондинка понимает, что многие могут осудить ее поступок, но ни о чем не жалеет. По словам звезды, в тот момент своей жизни она попросту не могла принять другое решение.

Знаменитость рассказала, что прерывала незапланированные беременности, потому что ее партнеры были женаты. Однако мужчины, которые изменяли с Борисовой своим вторым половинкам, об абортах ничего не знали. Актриса решалась на это самостоятельно, потому что понимала, что появление отпрыска разрушит ее жизнь.

"Я для себя понимала, что это ошибка", – разоткровенничалась Дана Борисова.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что с Даной Борисовой разругался отец после откровений о семье.