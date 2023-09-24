"Забудь мой номер": с Борисовой разругался отец после откровений о семье

Мужчина заявил, что желает "жить без грязи"

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова приняла участие в программе "Просто такая генетика" с Еленой Хангой", в которой узнала все о своих предков вплоть до XVII столетия. Многие моменты оказались для женщины потрясающим открытием.

Обошлось, правда, не без сильных неприятностей. Вдруг объявился отец Даны, которому телепередача не слишком понравилась – мужчина написал в мессенджере дочери сообщение с требованиям оставить его в покое. Как именно досаждала ему Дана – не вполне понятно.

"Забудь моей номер, дай пожить без всей этой грязи для себя. Думаю, я это заслужил, твое мнение меня не интересует", – написал отец Дане, после чего, по ее словам, взял и кинул в блок, не желая больше общаться.

Шокированная Борисова до сих пор гадает, что стало причиной странного поведения родителя. Однако указала, что родственник всю свою жизнь "жил ради себя".

Сама программа звезде очень понравилась, кстати говоря.

А ранее мы писали, как Борисову доставали в соцсетях с призывами сесть на диету.