Отнимаются пальцы: что происходит с Хлебниковой после пожара

Отнимаются пальцы: что происходит с Хлебниковой после пожара
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке диагностировали несколько заболеваний

Настрадавшаяся за прошлый год Марина Хлебникова снова оказалась в больнице. Звезда 90-х пожаловалась, что у нее отказывают пальцы рук, пропала чувствительность и подвижность. Диагноз медиков неутешительный  —  ревматоидный артрит и он прогрессирует. Артистке уже больно передвигаться и неизвестно, сможет ли она держать в руках микрофон.

В прошлом году звезда получила инвалидность третьей группы, и с января 2024 года начнет получать пособия. У нее обнаружено поражение костей запястий и локтей. Все это усугубляет хрупкость костей, которая вызвана смешанным остеопорозом. Сообщается, что для этого заболевания свойственны серьезные переломы.

После перенесенного в прошлом году страшного пожара у Марины Хлебниковой начались проблемы и с психическим здоровьем. Источник сообщает, что артистке провели пробу Ромберга (тест для оценки координации) и подтвердили невроз. Среди симптомов плохой сон, раздражительность и упадок сил. 

Сама звезда и менеджер отрицают проблемы со здоровьем. Они уверяют, что это просто сплетни и Хлебникова чувствует себя прекрасно. Кроме того, концертный директор сообщил, что у 57-летней звезды прямо сейчас череда концертов. 

Ранее стало известно, что Марина Хлебникова получила инвалидность и лежит чуть ли не при смерти. 

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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