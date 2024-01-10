Отнимаются пальцы: что происходит с Хлебниковой после пожара

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Настрадавшаяся за прошлый год Марина Хлебникова снова оказалась в больнице. Звезда 90-х пожаловалась, что у нее отказывают пальцы рук, пропала чувствительность и подвижность. Диагноз медиков неутешительный — ревматоидный артрит и он прогрессирует. Артистке уже больно передвигаться и неизвестно, сможет ли она держать в руках микрофон.
В прошлом году звезда получила инвалидность третьей группы, и с января 2024 года начнет получать пособия. У нее обнаружено поражение костей запястий и локтей. Все это усугубляет хрупкость костей, которая вызвана смешанным остеопорозом. Сообщается, что для этого заболевания свойственны серьезные переломы.
После перенесенного в прошлом году страшного пожара у Марины Хлебниковой начались проблемы и с психическим здоровьем. Источник сообщает, что артистке провели пробу Ромберга (тест для оценки координации) и подтвердили невроз. Среди симптомов плохой сон, раздражительность и упадок сил.
Сама звезда и менеджер отрицают проблемы со здоровьем. Они уверяют, что это просто сплетни и Хлебникова чувствует себя прекрасно. Кроме того, концертный директор сообщил, что у 57-летней звезды прямо сейчас череда концертов.
Ранее стало известно, что Марина Хлебникова получила инвалидность и лежит чуть ли не при смерти.
Поведение артиста вызвало много вопросов