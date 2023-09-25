"Оторвал руки": что случилось с натерпевшейся Хлебниковой

Судьбе звезды не позавидуешь

Знаменитая российская певица Марина Хлебникова в свое время была настоящей звездой российской сцены. Казалось бы, такая жизнь – предел мечтаний. Однако, на самом деле, на долю артистки выпало много невзгод – чего только стоит страшный пожар. Звезда стойко переносит невзгоды и старается с оптимизмом смотреть в будущее. Многострадальная знаменитость вспомнила необычный инцидент, связанный с популярным российским артистом.



Следует отметить, что в молодые годы Марина была неотразимой красоткой, ее личная жизнь развивалась очень бурно, однако принесла ей немало потрясений. Звезда несколько раз была замужем. Ужасная история произошла с ее первым супругом Антоном Логиновым.



Несмотря на развод, Марина сохраняла отношения с Антоном, однако ни к чему хорошему это не привело. По какой-то причине мужчина решил распрощаться с жизнью и сделал это в доме у Хлебниковой. Разумеется, артистка получила тяжелую психологическую травму.



Совсем недавно с Мариной случился чудовищный несчастный случай. Она серьезно пострадала из-за сильного пожара. Впрочем, артистка старается с позитивом смотреть в будущее и не отчаивается. Серьезную роль в ее жизни сыграл легендарный певец Лев Лещенко. Когда-то Марина предпочитала петь за пианино и выступать сидя. Артист дал коллеге совет оставить музыкальный инструмент, чтобы полностью завладеть вниманием аудитории.

"И он меня, можно сказать, поставил у микрофона, оторвал мои руки, чтобы я почувствовала зал", – рассказала Хлебникова в социальных сетях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Хлебникова выглядит после пожара.

