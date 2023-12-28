Стала инвалидом и лежит при смерти: как на самом деле живет Марина Хлебникова

Вокруг жизни артистки ходит много слухов

Знаменитая певица Марина Хлебникова в последнее время все реже появляется на публике. При этом в СМИ и соцсетях ходят слухи, что 58-летняя артистка страдает от серьезных недугов, которые сильно ухудшили ее жизнь. "Утро.ру" рассказывает, как сейчас на самом деле живет Хлебникова.

Отказы от выступлений

Поговаривали, что знаменитость совсем перестала выходить на сцену в последнее время. Всему виной ревматоидный артрит, который сказывается на ее способности передвигаться. Однако это не так – недавно Хлебникова стала гостьей "Легенд Ретро FM", где вышла на сцену и исполнила свои хиты.

"Пускай пишут, что хотят. На самом деле это ничего общего с действительностью не имеет", – комментирует она новости о себе.

Слухи о болезни

В конце ноября появились сведения, что у Марины Хлебниковой серьезные проблемы со здоровьем. Она получила травму ноги, а во время обращения к медикам узнала, что имеет и сердечные болезни – аритмию и ишемию. Якобы теперь артистка находится в постоянном контакте с кардиологом, который контролирует ее план лечения.

Также сообщалось, что Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. Ее мучают постоянные боли в суставах и она передвигается с трудом.

В беседе с "Пятым каналом" ее директор Данила Прайс развеял все слухи. По его словам, на свое здоровье артистка не жалуется. А все появляющиеся об этом сплетни его сильно удивляют.

"Писали, что Марина лежит при смерти. Вот вам пожалуйста", — возмутился он.

Где сейчас Марина Хлебникова

Недавно артистка стала гостьей "Легенд Ретро FM". На сцене певица активно танцевала и исполняла свои композиции. Видео появились в ее соцсетях.

В начале декабря она летала со своими выступлениями в Воронеж, а в ноябре выступала в Санкт-Петербурге.

Свободное время Марина Хлебникова предпочитает проводить на даче, где занимается садоводством.

"Нравится ухаживать за цветами и растениями. В текущем году декоративная айва разрослась таким кустом, что пришлось привязать на колышки", – с восторгом делилась она в недавнем интервью.

Проживает артистка в Москве.

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