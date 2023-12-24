Спутался с Галкиным* и вернулся в Россию: куда пропал актер Козловский

Артист не скрывает своих взглядов от публики

Известный актер Данила Козловский практически пропал из медийного пространства за последние два года. И без того непубличный артист даже перестал появляться на экранах – в 2023 году зрители не увидели ни одной работы с его участием. Что сейчас происходит с Козловским и куда он пропал – в материале "Утро.ру".

Февраль 2022

В феврале 2022 года знаменитость заявил, что произошла настоящая катастрофа во всех смыслах и была пройдена точка невозврата. После этого он столкнулся с серьезной критикой в свой адрес со стороны россиян. Поговаривали, что на этом фоне он даже уехал из страны.

Отмена Козловского

Следом в России появились призывы отменить все российские спектакли с Данилой Козловским за его позицию. Общественники стали распространять информацию, что якобы звезда даже призывал людей выходить на митинги – после этого артист подал в суд за клевету и выиграл компенсацию в один рубль.

Через время стало известно, что Козловский вернулся в Россию. Он опроверг информацию о двойном гражданстве, сообщив, что единственный паспорт, который у него есть, – российский. И это несмотря на наличие дочери в США и, как утверждают СМИ, недвижимости за границей.

Где сейчас Козловский

На данный момент Данила Козловский продолжает работать в России и выступать на российской сцене. В октябре прошли три спектакля с его участием. При этом его сериал "Бар "Один звонок"", который должен был выйти 1 ноября, так и не получил прокатного удостоверения. Знаменитость также не явился на премию "Маяк", в которой он входит в состав жюри, предпочитая оценивать все в удаленном формате.

Также Козловского стали чаще замечать на различных мероприятиях. В конце декабря его видели вместе с Оксаной Акиньшиной – так пара опровергла слухи о своем расставании. Ожидается, что в 2024 году выйдет несколько фильмов с участием артиста, но пока даты их премьеры после череды скандалов остаются неопределенными.

Недавно стало известно, что Данила Козловский спутался с Максимом Галкиным* – вместе с юмористом он принял участие в серии роликов, посвященных россиянам, ставшими жертвами конфликта в Израиле. Артист рассказал о Давиде Лысцове, охраннике фестиваля, который спас несколько человек во время нападения ХАМАС.

*признан иноагентом в РФ