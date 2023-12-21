Стал затворником: как живет звезда "Улиц разбитых фонарей" Алексей Нилов

Стал затворником: как живет звезда "Улиц разбитых фонарей" Алексей Нилов
Фото: скриншот из программы "Дом моей мечты" на YouTube
Его дом обнесен высоким забором

Мало кто из тех, чье детство и юность прошли в лихих девяностых, не помнит популярный в то время детективный сериал "Улицы разбитых фонарей" с очаровательным капитаном Лариным, в чьих силах, казалось, было раскрыть любое преступление. Как же сейчас живет сыгравший его актер Алексей Нилов?

В последнее время о нем было слышно очень мало. Нилов уже давно не появляется на светских мероприятиях и не берется за новые проекты. Сейчас ему 59 лет, и, судя по всему, он решил полностью посвятить себя семье и дому.

Не так давно Нилов засветился в программе "Дом моей мечты" на YouTube-канале "Загородный", где более подробно рассказал о своей жизни ведущей. По его словам, он решил полностью отдалиться от городской суеты. Сейчас он вместе с четвертой супругой и пожилыми родителями проживает в частном доме за чертой города. 

Уже по внешнему виду жилья можно понять, что актер ценит тишину и уединение – его дом обнесен настолько высоким забором, что увидеть что-либо, что за ним скрывается, попросту невозможно. Сам Нилов очень доволен тем, как он сейчас живет, и называет свои владения "домом мечты".

Ранее сообщалось, что один из актеров "Улиц разбитых фонарей" умер в нищите и одиночестве.

Источник: YouTube-шоу "Дом моей мечты" ✓ Надежный источник
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