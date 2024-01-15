"Голод – не тетка": Кравец назвала крайнюю нужду причиной возвращения Орбакайте

Живущая в Америке певица остро нуждается в деньгах россиян

3 марта Кристина Орбакайте откроет в Санкт-Петербурге гастрольный тур по российским городам, после чего она выступит в Красноярске, Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровске.



"Только крайняя нужда могла вынудить Кристину Орбакайте вернуться на Родину и снова начать давать концерты, – уверена певица и актриса Алена Кравец. – После февраля прошлого года вся их принципиальная семья покинула родные палестины – кто уехал в Америку, кто в Израиль. Они думали там пересидеть и вернуться, но все затянулось".

"А голод, как известно, не тетка, пирожка не поднесет, – продолжает Алена. – И тут уж забыта принципиальность – Живущая в Америке Орбакайте поедет зарабатывать на россиянах. Дай Бог, чтобы этими доходами она не делилась с признанным иноагентом очередным отчимом. Необходимость подзаработать, я думаю, и Аллу Пугачеву скоро приведет в Москву. У нее же в апреле юбилей. Так что, может, и исполнит свое, данное на 70-летие обещание, "вернуться с программой романсов".

Стоит заметить, что в последний раз старшая дочь Пугачевой давала сольный концерт в столице 25 мая 2021 года – по случаю юбилея. Он дважды отменялся из-за ковидных ограничений и в итоге был перенесен из Кремля в "Крокус". В декабре 2023-го она снималась в "Песне года", "Новогодней ночи на Первом канале" и в проекте "Я тебя люблю" для онлайн-кинотеатра KION. "Кристины в праздники было так много, поскольку она готовила россиян к своему возвращению, вероятно", – рассуждает знающая законы шоу-бизнеса Алена.