Живущий с молодой красавицей 59-летний Царикати содержит четырех бывших жен

Живущий с молодой красавицей 59-летний Царикати содержит четырех бывших жен
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Феликс Царикати всегда был состоятельным. О недвижимости, детях и женах 59-летний певец рассказал "Утро.ру" за кулисами концерта "Дискотека Суперстар"

У Царикати, помимо квартиры в Москве и дома в Подмосковье, есть имение в Кабардино-Балкарии – участок в более чем 70 гектаров с собственным озером и полями. "Там было заброшенное болото, я все облагородил, – гордится артист. – Это мое место силы, где я отдыхаю". А в селе, на малой Родине Феликса, у него есть 200-летний дом, который он отреставрировал. 

Несколько лет назад знаменитый певец женился на молодой красавице Залине, в этом браке у него родился долгожданный сын, которому уже год и три месяца. Для кавказского мужчины наследник – большая радость. Но у исполнителя есть две взрослые дочери от предыдущих отношений.

"Мои старшие дети братика приняли замечательно, – радуется Царикати. – Старшей дочери 29 лет, она с мужем работает в посольстве России в Индии. А младшей 16 лет, она сейчас учится в 10-м классе, очень хорошо танцует". 

Со всеми детьми и их матерями Феликс ладит и всем охотно помогает. "Мои дети замечательно общаются с моей новой женой, – уверяет Царикати. – У них небольшая разница в возрасте и поэтому они подружки".

"И все мои бывшие жены хорошо приняли Залину. А я всех обеспечиваю – дочерей и их мам", – заверил артист.

Стоит заметить, что Залина  – уже четвертая жена артиста. "Мы познакомился на свадьбе ее сестры, где пел. Она – умница, красавица, хранительница очага", – гордится Феликс.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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