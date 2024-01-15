Артиста хотят лишить любых заработков в родной стране

В феврале 2022 года лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев однозначно высказался на политическую тему – поддерживать российскую точку зрения он не стал, раскритиковав руководство страны и людей, которые с ним были не согласны. После этого артист лишился крупных концертов в стране, но продолжил зарабатывать мелкими мероприятиями.

Единственное, что осталось у Кортнева из заработков – квартирники и выступления в ресторанах. Из постановки "День радио" его тоже убрали, заменив на других артистов. Недавно он планировал выступить в Ростове-на-Дону, где в одном из местных питейных заведений его пригласили исполнить свои песни, но мероприятию, видимо, состояться не суждено.

Отказавшемуся поддержать Россию Кортневу готовят новый удар. Общественник Виталий Бородин узнал, что знаменитость до сих пор выступает перед российской публикой – и такое положение дел его крайне не устраивает. Он заявил, что намерен добиться того, чтобы лидеру "Несчастного случая" полностью запретили выходить на сцену в родной стране.

"Мы обязательно обратимся к властям и к хозяину ресторана, чтобы отменили концерт. Кортнев – самый настоящий русофоб", – заявил Бородин.

После своего резкого заявления Алексей Кортнев больше не высказывался на политическую тему в публичном пространстве и старался лишний раз не привлекать к своей персоне внимания, выступая только на закрытых мероприятиях с ограниченным числом публики.