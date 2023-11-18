Артист отказался уезжать из страны после скандала

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев после февральских событий четко обозначил свою позицию. Он заявил, что происходящее на Украине было затеяно лишь для "удовлетворения имперских планов и амбиций". Музыкант говорил, что не поддерживает действия, которые приведут к серьезным проблемам внутри страны. Подобные заявления в итоге обернулись против него, и осудивший СВО Кортнев получил несколько жестких ударов в России.

Первый был связан с отменой концертов коллектива. Например, выступление в Самаре 16 ноября ему провести не дали. Местный Минкульт заявил, что не допустит на сцену знаменитостей, которые высказались неодобрительно в адрес действий российских властей. Затем отменился концерт в московском "Крокусе", который участники "Несчастного случая" планировали несколько месяцев.

Далее Алексей Кортнев был наказан еще раз. Как известно, последние годы он регулярно выступал на спектакле "День радио" коллектива "Квартет И". Но перед предстоящим мероприятием владельцы театра получили письмо с предупреждением, что если Кортнев выйдет на сцену, то их закроют навсегда. В итоге "врага народа" пришлось убрать из постановки, а вместо него поставили группу "Бобры" и Павла Майкова.

Сейчас Алексей Кортнев устраивает в российских городах квартирники, билеты на которые, к слову, публика раскупает очень активно. Из России, несмотря на все проблемы, он уезжать не стал. И неизвестно, с чем в дальнейшем может столкнуться артист, если продолжит свою деятельность в стране.