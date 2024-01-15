Критик предрек покаяния Галкина* за рубежом

Критик предрек покаяния Галкина* за рубежом
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Беглый комик-иноагент постарается вернуть расположение зрителей

Музыкальный критик Евгений Бабичев уверен, что Максим Галкин* сделает все, чтобы оправдаться за отмену своих выступлений. Он не исключает также попытку шоумена сыграть на этих отменах и получить из них новый материал для выступлений.

По мнению критика, проблемы с концертами у Галкина* образовались с теми странами, которые получают немало российских денег. Поэтому ни ОАЭ, ни Таиланд ссориться с властями нашей страны просто не рискнут. Им легче отменить выступление скандального комика, признанного в России иноагентом.

Помимо всего прочего, считает Бабичев, в обеих странах весьма жесткая цензура, которой особенно подвергаются публичные люди. И политические шуточки Галкина* пришлись не по нраву властям.

"Раз человек является комиком, то должен двигаться в этом направлении, а политические вопросы оставить экспертам", – подчеркнул критик.

Ранее мы писали, что отмена выступлений коснулась и Светланы Лободы. Ей в Таиланде тоже отказали в возможности провести концерт. Похоже на то, что за границей началась чистка проукраинских артистов.

*В РФ признан иностранным агентом

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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