Как правильно загадывать желание: совет Бони

Как правильно загадывать желание: совет Бони
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-участница "Дома-2" призналась, что этот метод использует ее дочь

Виктория Боня рассказала, как правильно загадывать желания, чтобы они точно исполнялись. По словам экс-участницы "Дома-2", чтобы жизнь не скупилась на подарки, необходимо просить в три раза больше, чем нужно. Телеведущая призналась, что этот способ придумала ее дочь Анджелина. 

Так, 12-летняя наследница ирландского миллиардера, которая увлекается верховой ездой, просила подарить ей сразу три лошади: от дедушки, мамы и папы. На день рождения в качестве презента от отца девочка получила желаемое. Телеведущая заявила, что у ее дочери все получилось, потому что она просила больше, чем хотела. Экс-модель назвала это "изобильным мышлением". 

После этой истории в социальных сетях Боня столкнулась с критикой. Подписчики заявили, что легко мыслить изобильно с богатыми родственниками в запасе. Однако телеведущая с комментаторами не согласна. Селебрити считает, что они просто завидуют и ленятся работать со своим мышлением. 

"Это об изобильном мышлении, если у вас это вызывает зависть, если это что-то, с чем вы не можете справиться, то это говорит о том, что нужно работать с мышлением",  —  ответила Виктория Боня читателям. 

Ранее Виктория Боня заявила, что Майкл Джексон жив. Телеведущая уверена, что публику обманули.  

Источник: THE VOICE ✓ Надежный источник
По теме

Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Судьба артистов сильно интересует прессу

Концерты русофобов за границей не нужны: билеты на Назарова* и Галкина* не берут

Выступления артистов-иноагентов не пользуются бешеной популярностью в Дубае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей