Как правильно загадывать желание: совет Бони

Экс-участница "Дома-2" призналась, что этот метод использует ее дочь

Виктория Боня рассказала, как правильно загадывать желания, чтобы они точно исполнялись. По словам экс-участницы "Дома-2", чтобы жизнь не скупилась на подарки, необходимо просить в три раза больше, чем нужно. Телеведущая призналась, что этот способ придумала ее дочь Анджелина.

Так, 12-летняя наследница ирландского миллиардера, которая увлекается верховой ездой, просила подарить ей сразу три лошади: от дедушки, мамы и папы. На день рождения в качестве презента от отца девочка получила желаемое. Телеведущая заявила, что у ее дочери все получилось, потому что она просила больше, чем хотела. Экс-модель назвала это "изобильным мышлением".

После этой истории в социальных сетях Боня столкнулась с критикой. Подписчики заявили, что легко мыслить изобильно с богатыми родственниками в запасе. Однако телеведущая с комментаторами не согласна. Селебрити считает, что они просто завидуют и ленятся работать со своим мышлением.

"Это об изобильном мышлении, если у вас это вызывает зависть, если это что-то, с чем вы не можете справиться, то это говорит о том, что нужно работать с мышлением", — ответила Виктория Боня читателям.

Ранее Виктория Боня заявила, что Майкл Джексон жив. Телеведущая уверена, что публику обманули.