Теперь не шоумен: Нагиев сменил профессию на фоне скандала

Артист привык жить на широкую ногу

Популярный российский актер Дмитрий Нагиев оказался в числе тех, кто неоднозначно повел себя после известных событий зимы 2022 года. Нагиев рассудил, что лучше воздержаться от громких заявлений, однако вокруг его персоны все равно разразился скандал. Теперь же выяснилось, что Дмитрий решил сменить профессию.



Негативные публикации с упоминанием фамилии артиста стали появляться из-за ряда неоднозначных выходок Нагиева. Во-первых, он внезапно залег на дно и лишь иногда публикует записи в социальных сетях, где пространственно размышляет о творящихся вокруг "ужасах". Да и чего стоит один только скандал с цветами украинского флага.



Надо полагать, что происходящее заметно ударило по кошельку Дмитрия, и он решил подготовить для себя подушку безопасности. Артист надумал заняться производством и продажей парфюма, а также одежды и часов собственной марки. Именно для реализации этой задумки актер обратился в Роспатент.



Такая информация появилась в распоряжении журналистов. Впрочем, сам Нагиев в социальных сетях предпочитает об этом не распространяться. А его верные фанаты продолжают верить, что еще увидят артиста в роли кинозвезды и телеведущего.



К слову, недавно Нагиев сделал громкое заявление об эмиграции из России.

