Рената Литвинова и Земфира* эмоционально помирились на глазах у толпы

Это произошло на концерте в Пхукете

Рената Литвинова и Земфира* публично помирились на концерте исполнительницы в Пхукете. Артистки больше полугода были в ссоре. И хотя официально об этом они не сообщали, отписались друг от друга в социальных сетях. Кроме того, Литвинова не поздравила исполнительницу с днем рождения, а такого ранее не случалось. Первой из подруг заговорила Земфира*.

"Я хочу поздравить близкого и дорогого мне человека. Рената, с днём рождения!" — крикнула со сцены певица.

Свидетелями эмоционального примирения стала четырехтысячная толпа. Рената Литвинова была среди зрителей, когда Земфира* обратилась к ней. Актриса, несмотря на ссору, приехала на концерт в свое 57-летие, чтобы поддержать подругу.

Это был первый концерт Земфиры* в этом году. Он прошел в Таиланде в развлекательном центре, который вмещает четыре тысячи человек. Артистка спела порядка двадцати песен как: новые треки, так и старые хиты.

Во время концерта Земфира* даже исполнила песню с фанатом. 16-летний парень написал на плакате, что мечтает спеть с артисткой и стоял с ним в зале. Рокерша заметила этот жест и позвала молодого человека на сцену.

Ранее сообщалось, что Земфира* осталась без гонораров.

* признана иноагентом по решению Минюста России