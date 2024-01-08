Земфира* осталась без гонораров: что случилось с концертами певицы

Земфира* осталась без гонораров: что случилось с концертами певицы
Земфира*. Фото: Anton Belitsky/Russian Look /globallookpress.com
Интерес к беглым звездам за границей все сильнее гаснет, а их доходы медленно тают

Интерес зарубежной публики к беглым российским звездам все слабее. Если пару лет назад их охотно приглашали и платили им немалые гонорары, то сегодня ситуация изменилась. Так, золотое время прошло и для певицы Земфиры*.

После начала боевых действий немало популярных и не особо знаменитостей разных жанров "сделали ноги" из страны, рассчитывая, что за границей их очень ждут и будут рады очередной критике в адрес россиян. Однако интерес к разоблачениям и фейкам быстро угас, так что суммы гонораров сильно снизились – а кое-кто вообще остался без работы и вынужден отменять концерты, потому что билеты не продаются.

Так произошло и с исполнительницей хита "Небо Лондона" Земфирой*. Ее финансы все громче начинают петь романсы, поскольку карьера за границей складывается из рук вон плохо. Гонорары поскромнели на несколько порядков, а последний концерт в декабре и вовсе отменили, так как большая часть недешевых билетов осталась нераспроданной. При том что те же билеты на концерт Киркорова и Шуфутинского разлетались как заколдованные, хотя стоили 70 тысяч (против 120 на ужин с концертом Земфиры*). Это как нельзя ярче говорит о том, что звездная карьера Земфиры* подходит к концу. Все меньше желающих слушать песни некогда популярной певицы, чьи доходы в России внушали уважение.

Правда, не так давно звезда в своем блоге заверила поклонников, что весной концерт состоится. Поговаривают, что и гонорар за будущее выступление Рамазанова уже получила. Но даже если мероприятие и пройдет, как обещает певица, это не улучшает ситуации для нее в целом. Прецедент с сорвавшимся концертом в Дубае обратит на себя внимание организаторов, так что вряд ли на счета Земфиры* еще упадут в будущем такие "вкусные" суммы.

Ранее мы писали, что Сергей Лавров предсказал Земфире* неудачу в попытке вернуть благосклонность российского зрителя.

* признана иноагентом по решению Минюста России
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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