Опять одна: Муцениеце рассталась с миллиардером после совместного отдыха

Опять одна: Муцениеце рассталась с миллиардером после совместного отдыха
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В разладе виноват мужчина

Агата Муцениеце рассталась с миллиардером Владимиром Перельманом. Со своим новым избранником звезда "Закрытой школы" отдыхала в Таиланде все новогодние праздники. Там-то и угасла страсть двух влюбленных. Когда пара вернулась с курорта, стало известно, что они больше не вместе. Источник сообщает, что миллиардер переключил свое внимание с Агаты на других девушек, именно это и стало причиной разлада. 

Об отношениях с Перельманом Муцениеце официально не сообщала. Однако в начале декабря актриса впервые появилась с миллиардером в обществе. Известно, что Агата даже познакомила с новым возлюбленным детей от первого брака. Но как стало известно, Перельман не готов остепениться ради бывшей жены Прилучного, поэтому теперь артистка снова одна. 

К слову, сообщается, что рассталась пара тихо, мирно и даже поддерживает дружеские отношения.

А вот Павел Прилучный, вопреки всем прогнозам о скором разводе, счастлив с новой супругой. Сейчас семья отдыхает на курорте вместе с детьми от первого брака. В это время Муцениеце в очередной раз подала в суд на бывшего мужа. 

Источник: Telegram
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