Наплевал в лицо: Астахов оскорбил своих поклонников

Спектакль с участием артиста шокировал зрителей

Сергей Астахов не оправдал надежд поклонников Ярославской области. На прошедшем недавно спектакле, "Что творят мужчины", шоумен оскорбил зрителей отвратительной актерской игрой. Фанаты сообщили, что купили билеты, так как увидели на афише известное имя, однако вместо приятных впечатлений испытали массу неприятных эмоций.

"Я шла посмотреть на Астахова и нахожусь в полном шоке от этой ерунды, я полностью разочарована", — написала одна из очевидцев в своих социальных сетях.

Так, долгожданный спектакль зрители назвали халтурой. Они пожаловались, что артисты были словно пьяные и постоянно шутили про вечеринку Ивлеевой. Последней каплей и плевком в лицо стала ситуация, когда один из героев заявил со сцены, что забыл слова.

Конечно, в конце спектакля Астахов вышел к зрителям и извинился, однако ситуацию это не спасло. Почему актеры наплевательски отнеслись к своей работе и поклонникам он не объяснил. Уже позже, руководитель администрации поселения сообщила, что один из актеров заболел, и коллектив не смог перестроится.

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