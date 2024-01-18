Всегда была скандалисткой: поэт Пеленягрэ рассказал о работе с Вайкуле

Всегда была скандалисткой: поэт Пеленягрэ рассказал о работе с Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Он написал для певицы множество песен

Скандалистка Лайма Вайкуле известна своими русофобскими высказываниями. С недавних пор латышская певица с особой интенсивностью поливает грязью Россию. Так, недавно она заявила, что обеспечивала весь Советский Союз, так как была невероятно популярна, и люди платили за ее концерты. 

Правда, она забыла отметить, что своей популярностью обязана поэту Виктору Пеленягрэ, который написал слова ко многим "бессмертным" хитам Лаймы Вайкуле.

К слову, поэт признался, что на артистку он не в обиде. Виктор рассказал, что певица всегда была скандалисткой и работать с ней было непросто.

Так, Лайма однажды устроила грандиозный скандал из-за одной строки в песне, которая ей не понравилась. Артистка даже наняла кого-то со стороны, чтобы ей исправили слова. Поэт назвал это халтурой, однако мешать певице не стал.

"С Лаймой легко было выпивать, болтать… А работать – не очень", – разоткровенничался поэт.

А недавно Лайма Вайкуле стала героиней очередного скандала. Певица обвинила Раймонда Паулса в том, что он воровал мелодии у Запада на протяжении долгого времени. 

Источник: MK.RU ✓ Надежный источник
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