Лободу разоблачили: патриотизм оказался фейком

Лободу разоблачили: патриотизм оказался фейком
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Обещавщая донатить на нужды ВСУ украинская певица свалила обязанность на своего организатора

Светлана Лобода, пытаясь завоевать свою украинскую публику вновь, несколько раз добралась до передовой с концертами, после чего вернулась на привычную дорожку – гастроли по миру. Певица красиво выкрутилась из обещания поддержать Родину не словом, а финансами.

Светский сплетник Anton S Live написал, что блондинка с "утиными" губами умудрилась поиметь выгоду даже с патриотического обещания. Суворкин рассказал, что организатор концертов в США донатит за Лободу на нужды ВСУ, отдавая 30%, обещанных звездой на украинскую армию, из своего гонорара. Сама же звезда получает сто процентов вознаграждения за концерт и соглашается выступать исключительно на этих условиях.

"То есть из своих денег она вообще ничего не донатит на ВСУ", – возмущен блогер.

Светский сплетник разоблачил ушлую звезду, прикидывающуюся патриоткой, которая вместо заботы о родной стране наполняет собственные счета. Пользователи Сети возмущенно всколыхнулись, негодуя по поводу обманщицы-артистки.

"Ее патриотизм – фальшивка", – писали взбешенные поклонники.

Ранее мы рассказывали, что концерт Лободы в Таиланде отменили, как и выступление супруга примадонны. Да и вообще с карьерой у певицы нынче нелады: некоторое время назад отменили ее выступление в Киеве. На одной площадке с ней наотрез отказался петь Андрей Данилко, он же стал причиной того, что Лободу не пригласили на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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