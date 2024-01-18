Как Джигурда отомстил Волочковой за унизительные обвинения

Как Джигурда отомстил Волочковой за унизительные обвинения
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru /globallookpress.com
Балерина тщетно пытается загладить свою вину

Не успели отгреметь возмущения по поводу "голой вечеринки" Ивлеевой, как в Сеть слили очередной эротический ролик, на сей раз с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Выяснить отношения у бывших друзей не получается: артист явно избегает разговоров с танцовщицей.

Всплеск возмущения от "домашнего видео" получился заметным. Многие пользователи Сети требуют "отменить" выступления скандальной танцовщицы. Сама Волочкова уверяет, что ее подставили и видео не планировалось показывать кому бы то ни было. Да и снято оно было год назад в ее доме, так что неизвестно пока, кто слил компрометирующий ролик, да еще так "вовремя".

Поначалу балерина на эмоциях решила, что сливщиком стал ее старый друг Никита Джигурда и публично отказала ему в дружбе. Но актер отказался признать слив и поклялся, что он не виноват. Однако на пресс-конференцию, в ходе которой танцовщица собиралась разобраться с ситуацией, артист так и не явился. Похоже, Джигурда все же отомстил Волочковой за унизительные обвинения.

"Ну он же подтвердил нам вчера. Я была в аэропорту Мале, и мы договорились нас всех собрать", – возмущалась балерина.

Однако обещал или нет, а ни накануне пресс-конференции, ни во время ее на звонки Джигурда не отвечал. Анастасия Волочкова сказала, что не понимает теперь, есть ли между ними дружба или она уже закончилась. Однако, по словам танцовщицы, она верит в непричастность старого друга и готова его простить. Балерина считает, что их просто столкнули лбами.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова объяснила, почему не рвется ездить на Донбасс.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
По теме

В заброшенном замке Пугачевой обнаружились многочисленные жучки

Дом без хозяев постепенно умирает

Киркорова "ликвидировали" в Петербурге

Преданные фанаты в ужасе от происходящего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей