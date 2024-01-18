Как Джигурда отомстил Волочковой за унизительные обвинения

Балерина тщетно пытается загладить свою вину

Не успели отгреметь возмущения по поводу "голой вечеринки" Ивлеевой, как в Сеть слили очередной эротический ролик, на сей раз с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Выяснить отношения у бывших друзей не получается: артист явно избегает разговоров с танцовщицей.

Всплеск возмущения от "домашнего видео" получился заметным. Многие пользователи Сети требуют "отменить" выступления скандальной танцовщицы. Сама Волочкова уверяет, что ее подставили и видео не планировалось показывать кому бы то ни было. Да и снято оно было год назад в ее доме, так что неизвестно пока, кто слил компрометирующий ролик, да еще так "вовремя".

Поначалу балерина на эмоциях решила, что сливщиком стал ее старый друг Никита Джигурда и публично отказала ему в дружбе. Но актер отказался признать слив и поклялся, что он не виноват. Однако на пресс-конференцию, в ходе которой танцовщица собиралась разобраться с ситуацией, артист так и не явился. Похоже, Джигурда все же отомстил Волочковой за унизительные обвинения.

"Ну он же подтвердил нам вчера. Я была в аэропорту Мале, и мы договорились нас всех собрать", – возмущалась балерина.

Однако обещал или нет, а ни накануне пресс-конференции, ни во время ее на звонки Джигурда не отвечал. Анастасия Волочкова сказала, что не понимает теперь, есть ли между ними дружба или она уже закончилась. Однако, по словам танцовщицы, она верит в непричастность старого друга и готова его простить. Балерина считает, что их просто столкнули лбами.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова объяснила, почему не рвется ездить на Донбасс.

