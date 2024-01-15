Шаляпин влез в скандал с Джигурдой и Волочковой

Артист заступился за давнюю подругу и упрекнул в подлости неведомого оператора

Не успели стихнуть обсуждения "голой вечеринки", как масла в огонь подбросила популярная балерина Анастасия Волочкова. В Сети неожиданно появилось весьма откровенное видео, на котором танцовщица репетировала домашний спектакль эротического характера. Партнером по сцене стал эпатажный актер Никита Джигурда. Прохор Шаляпин изложил свое видение ситуации.

Теплые отношения Шаляпина и Волочковой давно известны, они даже не раз встречали вместе Новый год. Вот и теперь Прохор не счел нужным оставаться в стороне и прокомментировал скандал, в который угодила его подруга. Певец заметил, что ролик снят и опубликован не самой танцовщицей или ее партнером, а кем-то третьим. Кроме того, подчеркнул Шаляпин, это происходило в доме самой Анастасии, а не где-то в публичном месте или на мероприятии. А дома она имеет право делать все, что захочет.

"Давайте все-таки отличать публичные моменты от личных", – предложил Шаляпин.

Певец добавил также, что многие из осудивших видео могли оказаться если не в такой же, то в схожей ситуации, потому что, расслабившись, кто угодно мог вести себя непотребно вдали от чужих глаз. Тем более что Волочкова не собиралась зарабатывать популярность на столь личном видео.

Шаляпин считает, что ответственности в данной ситуации подлежат не участники эротического ролика, а неведомый оператор, нарушивший закон о о защите личной жизни.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова, взбешенная предательством Джигурды, которого сочла автором "слива", публично отказала ему от дома.

