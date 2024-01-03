"До сих пор отхожу": Волочкова с трудом говорит после Нового года

"До сих пор отхожу": Волочкова с трудом говорит после Нового года
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка хорошо проводит праздники

Анастасия Волочкова отметила Новый год в Москве. Знаменитость вышла на связь с журналистами и рассказала, как для нее прошли первые дни 2024-го.

В беседе с "Пятым каналом" артистка отметила, что разговаривала с родителями по видеосвязи. Особенно приятное впечатление на нее произвел отец, который последние 15 лет с трудом говорит после перенесенного недуга. Поздравил дочь с праздником он с помощью эмоций и еле произнесенного слова "сова". 

Со своей дочкой Ариадной Волочкова еще не виделась, но новогодний подарок от балерины уже ждет девочку. По словам артистки, она планирует подарить ей ювелирное украшение. 

Сама знаменитость все эти дни старается отдыхать. В конце декабря она отыграла спектакль, который вытянул из нее все силы. Звезда последние полгода провела исключительно на пуантах.

"Я до сих пор отхожу от премьеры", – с трудом говорит Волочкова.

Ранее Волочкова объявила, что начала подготовку к свадьбе.

Источник: Пятый канал
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