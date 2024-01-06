Волочкова шокировала народ зимней прогулкой в крошечных трусах

Волочкова шокировала народ зимней прогулкой в крошечных трусах
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Танцовщица уверяет, что активно готовится к очередной поездке на Мальдивы

Анастасия Волочкова постоянно дает поводы обсудить то ее саму, то очередную ее выходку, то скандальное заявление. Вот и теперь она взбаламутила Сеть, опубликовав фотографию, где она стоит в очень откровенном купальнике на снегу. Градусник в эти дни показывал -25 градусов.

Подпись к снимку гласила, что балерина стремительно готовится к поездке на Мальдивы. Наплевав на мороз, танцовщица в крошечном бикини прогулялась по снегу и вдоволь попозировала перед камерой. Снимок спровоцировал лавину мнений, вызвав настоящее состязание в остроумии среди поклонников и хейтеров артистки.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Под фотографией уже набралось несколько сотен комментариев, далеких от комплиментов. Яда и едкого сарказма в комментариях через край. Злые языки прошлись и по голому телу, которое танцовщица демонстрирует по поводу и без, и по неудачно отредактированной фотографии. Некоторые подписчики вопрошали, откуда у звезд вирус, заставляющий их оголяться то и дело. "Добрым словом" охарактеризовали и худощавую фигуру балерины.

Часть фолловеров перебрасывались предположениями, кто из мужчин на сей раз повезет эпатажную знаменитость на модный курорт. Многим было интересно, не с Прохором ли Шаляпиным летит Волочкова, ведь новогоднюю ночь они провели вместе.

Впрочем, то ли у Анастасии Волочковой иммунитет на чужую неприязнь, то ли предстоящая поездка на Мальдивы ее настолько вдохновляет, что на нападки реагировать звезда не желает.

Ранее мы рассказывали, что балерина с трудом отходит от празднования Нового года и еле разговаривает.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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