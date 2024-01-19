"Отмененного" Козловского не пускают на сцену: в театре МДТ сделали заявление

"Отмененного" Козловского не пускают на сцену: в театре МДТ сделали заявление
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артист не играет в спектаклях с весны 2023 года

Российский актер Данила Козловский до сих пор остается безработным. Недавно стало известно, что звезда "Легенды № 17" продолжает находится в неоплачиваемом отпуске, о чем сообщила помощница режиссера Льва Додина Елена Александрова в Малом драмтеатре.

Напомним, в конце весны прошлого года Козловский сообщил в социальных сетях об уходе в отпуск до конца 2023-го "по личным обстоятельствам". Однако отпуск, кажется, затягивается на неопределенный срок.

В театре не стали называть причину длительного отпуска, сообщив, что не располагают иными сведениями. Более того, Александрова не стала сообщать о планах по замене Козловского или их отсутствии в спектаклях "Вишневый сад", "Гамлет" и "Коварство и любовь".

Впрочем, на портале МДТ до сих пор доступна страница с биографией звезды.

Напомним, все началось с призывов общественников проверить слова Козловского по поводу военной кампании в феврале 2022 года. Позднее артист отправился в неоплачиваемый отпуск, за которым последовала отмена спектаклей с его участием.

А ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщило об угрозе, нависшей над концертом Дианы Арбениной во Владивостоке. Ряд местных жителей требуют отменить мероприятие, уточняет RT.

Источник: Абзац Медиа ✓ Надежный источник
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