"Я не заслужила": расстроенная Волочкова отреагировала на "запрет" ее творчества

"Я не заслужила": расстроенная Волочкова отреагировала на "запрет" ее творчества
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерину хотят отменить после скандального видео

Анастасия Волочкова заявила, что будет танцевать балет в любой ситуации, даже несмотря на призыв хейтеров "запретить" ее. Об этом танцовщица объявила в рамках пресс-конференции. Звезда искренне удивлена, что их с Джигурдой страстный танец вызвал столько негатива у поклонников. Она считает, что не заслужила того хейта, что на нее обрушился. 

Также балерина отметила, что в случае если ей не разрешат выступать на сцене, она будет делать это в поле. Ведь ее могут лишить места, но забрать желание нести людям творчество не имеют права.

В рамках пресс-конференции звезда напомнила и о своих заслугах. Так, Волочкова похвасталась тем, что во время пандемии она развлекала весь мир. Танцовщица рассказала, что в своем домашнем театре она поставила балетный спектакль, который транслировался в интернете на все страны. 

"Мы собрали лайв-стрим. Я стала первой балериной, кто это сделал. Сняли и показали спектакль на все страны мира",  —  передает слова Анастасии "Пятый канал"

Напомним, на Волочкову обрушился хейт из-за ставшего популярным в сети видео. На кадрах балерина и певец Джигурда танцуют пошлые танцы. Известно, что видео, которое предназначалось для личного архива, слил сам исполнитель. После этого Анастасия Волочкова написала гневный пост в своих социальных сетях, где всячески оскорбляла закадычного друга и сообщила о разрыве отношений.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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