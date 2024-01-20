Комик Гудков выставил жесткое условия для выступлений в России

Артист не хочет навлекать на себя проблемы

После недавних новостей о возвращении Александра Гудкова в Россию, стало известно, что комик до сих пор продолжает выступать на закрытых мероприятиях в стране. В паре с ним их ведет его близкая подруга Екатерина Варнава.

По словам источников, на самом деле Гудков никуда из страны не уезжал – он продолжает жить в Москве. За свои выступления он берет, как и раньше, два миллиона рублей плюс 10% взносов для ИП.

Единственное изменение – комик выставил жесткое условие для выступлений в России. Теперь он шутит на публику исключительно по листочку, который готовят организаторы, и в программе под запретом любые шутки про родную страну и на другие опасные темы.

При этом в последние пару лет спрос на Александра Гудкова серьезно упал, но снижать цену на свое появление на частном корпоративе из-за этого артист не намерен.

Ранее сообщалось, что Гудков вернулся в Россию, но, как оказалось, в страну он прибыл транзитом. Далее юморист улетел на спектакль в Грузию.

Сейчас общественники требуют признать комика иноагентом. В отношении него проводится соответствующая проверка.