Раскрыто местонахождение сбежавшего из России Козловского

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Артист Данила Козловский, по-тихому покинувший Россию, ныне выступает в Лондоне и Берлине. Актер, как оказалось, неспроста наладил связь с Чулпан Хаматовой. Оба – вместе с Ксенией Раппопорт – выступили на благотворительном вечере в поддержку хаматовского фонда Gift of Life (филиал организации "Подари жизнь", который действует в Великобритании). Филиал зарегистрирован в лондонском Патни на юге города.
Деньги, пишут в социальных сетях, принимались в евро, фунтах и американских долларов. Трудно представить, что собранные средства пойдут на поддержку российским детям.
Сами организаторы обещают зрителям "уникальную программу" – музыкально-литературный вечер по мотивам произведений поэта и прозаика Саши Черного. Аккомпанемент – Владимир Кузнецов.
А после завершения театральной программы и начнется тот самый сбор средств – "традиционный аукцион" в пользу фонда, который обещает направить все средства на медикаменты детям, страдающих от онкологических заболеваний. 15 января мероприятие прошло в Лондоне. В соцсетях Козловского говорится, что за вечер удалось собрать 350 тыс. фунтов.
Проблемы возникли из-за райдера артиста
Поговаривают, что артист нашел способ решить свои трудности