Стало известно о резком ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной

Стало известно о резком ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка недавно перенесла инсульт

Прошлый год оказался для семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной непростым. 85-летняя артистка перенесла инсульт. От последствий женщина не может оправиться по сей день. Так, недавно внучка звезды поделилась известиями о резком ухудшении здоровья Лидии  —  народная артистка частично лишилась слуха.

Анна Трегубенко хотела сообщить бабушке радостную новость: вышел первый фильм с ее участием. Однако это оказалось непросто, ведь теперь Лидия Николаевна практически не слышит и не до конца поняла, что пытается объяснить ей внучка.  

В 2023 году Лидия Федосеева-Шукшина долгое время пыталась восстановиться в койке реанимации.  Медики даже установили киноактрисе аппарат, который сейчас поддерживает ее сердечный ритм. Однако женщина остается парализованной, у нее нарушена речь, теперь стало известно о частичной потере слуха. 

Сейчас народная артистка живет за городом. На свежий воздух после больницы ее отвезла младшая дочь. Там за ней ухаживает помощница. 

Ранее стало известно, что Европа нанесла больной Федосеевой-Шукшиной очередной удар. 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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