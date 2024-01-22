Киселев сообщил о связи скрывавшего стыд носком рэпера VACIO с Биланом

Озвучена правда о героях "голой" вечеринки"

Про рэпера VACIO никогда так много не писали, как после "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Стоило парнишке натянуть носок не на ногу, как его тут же оштрафовали, дважды арестовали, а потом еще прислали повестку из военкомата. И сразу пошел слух, будто бы он – артист принадлежащего Владимиру Киселеву "Русского радио". Тот решил расставить все точки над i.

"В далеком мае прошлого года на одном из наших концертов Дима Билан, желая помочь молодому артисту, по доброте душевной взял себе в дуэт Vacio, чтобы поучаствовать в его карьере. Взял и взял, это право большого артиста, если он желает помочь, за это ему честь и хвала", – сообщил Киселев.

Он подчеркивает, что все это вовсе не означает, что рэпер стал артистом руководимой им радиостанции. "Заинтересовавшись, что это за артист Vacio, оказывается, объявился в пенатах "Русского Радио", прошу заметить, что артистов "Русского Радио" быть не может по определению. Ибо даже плоть от плоти – детище Владимира Киселева группа "Земляне" – не является артистом "Русского Радио".

При этом Киселев возмущен, что в прессе и Интернете песочат артистов, "которые просто, что греха таить, не в ту дверь вошли", но обходят стороной соорганизаторов вечеринки у Ивлеевой. Вот с них, по его мнению, и должен быть главный спрос.