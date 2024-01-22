Чипсы и напитки от Ивлеевой стали исчезать с полок супермаркетов

Пока их можно найти в небольших маркетах, а в крупные сетевые точки продукцию так и не подвезли

Похоже, дресс-код Аlmost naked, обозначенный на самом громком событии декабря, привел не только к репутационным издержкам, но и отразился на финансах участников. В частности, на бизнесе организатора эпатажной тусовки. В российских магазинах почти не осталось чипсов и напитков от Насти Ивлеевой.

Продукция, запущенная в производство предприимчивой бизнес-леди и телеведущей, потихоньку растворяется на полках столичных магазинов. Не исключено, что чипсы с немного двусмысленным названием Easy Peasy однажды исчезнут из продажи с концами.

Товароведы супермаркетов и магазинов утверждают, что начались перебои с поставками, особенно самых популярных вкусов газировки и чипсов. При этом сами торговые сети вето на продажу этой продукции не накладывали. Но поскольку поставки захромали, то отсутствующую ивлеевскую продукцию заменили подобным товаром от Влада А4. Пока на складах еще есть запас чипсов и энергетиков, но остались уже не самые востребованные разновидности. Причины перебоя магазинам неизвестны.

Производитель торговой марки, придуманной Настей Ивлеевой, утверждает, что проблема в отсутствии заказов и оплаты. Сырья еще много, полгода выпускать продукцию хватит. Однако нет заказа – нет работы. Пока неизвестно, связано ли такое положение с последствиями "голой вечеринки". Не исключено, что Ивлеева, предчувствуя новые неприятные последствия своих развлечений, экономит имеющиеся средства.

Напомним, скандальная вечеринка с дресс-кодом "без одежды" состоялась в конце декабря. Многие звезды, принявшие в ней участие, до сих пор расхлебывают последствия своей смелости и извиняются за неосторожный визит в "Мутабор".

Ранее мы приводили слова Ларисы Лужиной о том, что получили в итоге россияне от "голой вечеринки".

