Похорошевшая Стриженова раскрыла секрет своей молодости

Стали известны шокирующие подробности молодости ведущей Стриженовой

55-летняя моложавая и ухоженная Стриженова, кажется, не стареет совсем. При своем возрасте артистка практически не отдыхает: сейчас в графике ведущей ежедневные передачи на телевидении, а на март запланировано аж 13 спектаклей. При этом у Стриженовой большая семья и трое внуков.

Оставаться молодой и красивой при таком графике практически невозможно призналась Екатерина. Она раскрыла секрет своего внешнего вида, который шокировал поклонников.

Так, Екатерина Стриженова за последнее время похудела на 12 килограммов. Телеведущая сообщила, что сидит на строжайшей кето-диете. 55-летняя звезда телевидения запрещает себе практически все, ведь стоит немного расслабиться за столом, и весы предательски показывают прибавку.

Кроме того, Стриженова через день занимается спортом. В сочетании с дефицитом калорий такой подход дает хороший результат и тонкую талию, признается телеведущая.

Ради стройной фигуры добровольно отказалась от калорийной еды и Лариса Лужина. Актриса поделилась, что сейчас ее вес несколько выше идеальных 78 килограммов. Поэтому она ест сладости и мучное, передает слова артистки женский журнал "Клео.ру". А вот заниматься спортом Лужина пока не может из-за проблем со здоровьем.

Ранее Стриженова сделала заявление о своем уходе от мужа.