"Попала в секту": как сейчас живет "Гюльчатай" из "Белого солнца пустыни"

"Попала в секту": как сейчас живет "Гюльчатай" из "Белого солнца пустыни"
Фото: кадр из х/ф "Белое солнце пустыни"/ youtube.com
Это была единственная роль актрисы Татьяны Федотовой

Татьяна Федотова всегда мечтала стать звездой и блистать на голубом экране, и ее желание сбылось. Именно она в 16-летнем возрасте сыграла "Гюльчатай" в фильме "Белое солнце пустыни". Легендарный фильм, который смотрят и цитируют до сих пор – многие актеры стали звездами после этого киношедевра, но только не Татьяна. 

Ее слава после роли "Гюльчатай" быстро исчезла, и о молодой актрисе все забыли. Татьяна не теряла надежды и напоминала о себе режиссерам, однако ничего не вышло. Больше в кино Федотову не позвали. Десятилетия о женщине не было слышно ничего. Кем она стала и как живет, было неизвестно. 

Однако недавно Федотова снова попала в поле зрения общественности. Стало известно, что "Гюльчатай" ведет спокойный, размеренный образ жизни. Татьяна была замужем и прожила с супругом, которого уже нет в живых, до 2016 года. Вместе с мужем они воспитали и вырастили двоих детей. 

Еще до смерти супруга женщина оказалась в христианской общине – как многие считали, в религиозной секте. Сейчас Татьяна Федотова почти ни с кем не общается и не смотрит телевизор. За тех, кто не разделяет ее взглядов, она тихо молится, призналась "Гюльчатай". Она уверена, что со временем люди прозреют и тоже познают истину. Женщина рассказала, что рада несостоявшейся карьере актрисы. По ее мнению, у всех звезд трагичная судьба. 

Ранее стало известно, что актер Алексей Нилов внезапно вышел на связь после новостей о затворничестве. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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