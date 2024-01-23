Подготовили элитный гроб: раскрыто место похорон Шуры

Несколько лет назад у артиста нашли онкологию

Известного певца Шуру, или Александра Медведева, будут хоронить на престижной центральной аллее Кузьминского кладбища в Москве. Это место артист приобрел несколько лет назад, когда узнал о своей онкологии.

Как сам рассказал Шура в одном из интервью, он не хотел бы, чтобы его погребли не в Москве, ведь столица является для него самым родным городом, хотя родился он в Новосибирске.

Тело артиста положал в элитный гроб белого цвета с резными украшениями, который подготовили некоторое время назад. Шура лично измерил его и признался, что лежать в нем было удобно.

При этом пока умирать Шура не планирует, а к смерти относится несерьезно. На ближайшее время у него слишком много творческих планов.

"Но когда придет время, я буду готов", – заявил артист.

При этом в прошлом году его близкие переживали, что Шура слишком сильно изводит себя работой в новогодний период. Они опасаются, что певец может не выдержать нагрузки и свести себя в могилу раньше срока, особенно на фоне недавно перенесенного микроинсульта.