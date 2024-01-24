Джигурда проговорился об истиной причине интимного поцелуя с Волочковой

Джигурда проговорился об истиной причине интимного поцелуя с Волочковой
Никита Джигурда. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Певец уверяет, что он ни в чем не виноват

Интимному танцу Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой и так уделили колоссальное внимание, однако скандал продолжает набирать обороты. Теперь ради истории о пошлом видео целую пресс-конференцию собрал Никита Джигурда и даже привел на встречу свою жену Марину Анисину. 

Певец  объяснил, что на видео не было ничего неприличного. По словам артиста, который сначала напомнил всем о своей гениальности, они с Волочковой просто репетировали. На попавшем в Сеть фрагменте был Карабас Барабас и балерина, уверяет Джигурда. 

"Настенька предложила мне войти в ее шоу. После шоу мы вернулись, и я говорю: спектакль для детей, давай сделаем версию для взрослых",  —  рассказал певец о том, как все произошло.  

Кроме того, Джигурда заверил, что он не выкладывал видео в интернет. По словам музыканта, это сделал бывший водитель, который и снял этот ролик. 

На пресс-конференции Никита Джигурда еще раз напомнил всем, что он выпускник Щукинского училища, великий артист, плюс ко всему постоянно ездит в зону военных действий поддержать солдат. Перед журналистами он заявил, что "свят и чист" и просить прощения ему не за что. 

Ранее расстроенная Волочкова отреагировала на запрет ее творчества.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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