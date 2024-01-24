Угроза конфискации: у Колдуна провели обыск после сообщения о подготовке теракта

Унижения артиста продолжались около часа

Поездка Дмитрия Колдуна на концерт в соседнюю Тулу завершилась обыском с конфискацией. Подробности жуткой истории участник "Евровидения" сообщил в эксклюзивном интервью "Утро.ру"

"У меня из Тулы было выкуплено целое купе в поезде сообщением Белгород – Санкт-Петербург, – рассказал исполнитель. – Туда ко мне пришли сотрудники транспортной безопасности и начали проводить обыск, досмотр личных вещей. Они уверяли, что я якобы гражданин Болгарии, и на этом основании, мол, и стал предметом "выборочной проверки".

Нашли у выпускника "Фабрики звезд" и "запрещенку". "Поклонники на концерте подарили мне бутылку хорошего виски, – говорит Колдун. – Так вот, проводивший обыск сотрудник у меня эту бутылку от фан-клуба попытался изъял. Я возмутился и спросил, где это написано в правилах. На что мне было надменно сказано: "Я знаю лучше!"

Колдун подчеркивает, что был совершенно трезвым, спиртное в купе не пил, бутылку даже не доставал.

"Но сотрудник транспортной безопасности все равно очень хотел конфисковать у меня виски из сумки, пообещав вернуть уже в Москве, – поражен певец. – Мой директор предложил забрать еще и початую пачку сигарет, раз уж на то дело пошло".

Особое внимание было приковано к концертной одежде певца. Его осмотрели и прозвонили металлоискателем буквально до трусов. "Позже мне сообщили, что некие белорусы готовили теракт на Дальнем Востоке, вот и я попал под раздачу, хотя изначально меня обыскивали как гражданина Болгарии, которым я не являюсь", – возмущен артист. Случившееся он называется "сюром" и "абсурдом".

Весь этот ад продолжался примерно час. Были вызваны начальник поезда, сотрудники транспортной полиции. В итоге ничего противозаконного у Колдуна не было найдено, и ему даже принесли извинения за этот возмутительный обыск с конфискацией – мол, не узнали.

Напомним, в последнее время сотрудники железнодорожного транспорта все чаще мелькают в скандальной хронике. Чего стоит проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, которая нашла в вагоне сбежавшего из переноски хозяина кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. Кот в итоге умер.