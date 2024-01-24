У одинокой Леры Кудрявцевой вдвое выросли гонорары

Воистину, сработал закон компенсации: не везет в любви - повезет в деньгах

Последние пару недель тема ухода Леры Кудрявцевой от мужа Игоря Макарова в топе слухов. Заявление ведущей, что она ушла от мужа, прозвучало как гром среди ясного неба – их семью считали идеальной. Однако у этой истории есть и приятные последствия – в финансовой сфере.

Красивая картинка семьи популярной блондинки и красавчика-спортсмена нравилась многим. Однако находились те, кто не верил в выставочный образец семьи и заверял, что без конфликтов не обойтись, ведь разница в возрасте и доходах у супругов колоссальная, особенно после того как хоккеист завершил карьеру и не нашел себе дела по душе. Кормильцем стала Кудрявцева, а Макаров запил.

После признания об уходе ее финансовые дела резко улучшились: состоятельные люди готовы удвоить гонорар, лишь бы заполучить ведущую на свое мероприятие. Шоумен Денис Сорокин рассказал, что с 25 тысяч евро предлагаемые суммы взлетели вдвое. Однако он же опасается, что вокруг свободной и богатой блондинки начнут крутиться мужчины, предпочитающие жить за счет женщины.



"Я слышал, Прохор уже интересовался, есть ли у него шанс очаровать Леру", – заметил Сорокин.



Как бы то ни было, а пока точной информации о разводе нет, и сама Кудрявцева говорила, что уйти – не значит развестись. Как бы то ни было, пока она сама не расскажет, истинной причины разрыва не узнает никто.

Что касается имущественных вопросов, то их супруги решили давно. Квартира есть у каждого, а загородный дом, купленный вскоре после свадьбы, получат Лера и их общая дочь Маша.

Ранее мы писали, что Лере Кудрявцевой предрекают скорую свадьбу после развода с Игорем Макаровым.

