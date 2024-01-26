"Все было продумано": голозадая Чиковани оценила скандальную вечеринку Ивлеевой

Почему блогеру удалось избежать негативных последствий

С 26 января по пятницам в 19:30 на канале ТВ-3 зрителей ждет большая премьера. В эфире – приключенческий сериал "Зорро", снятый режиссером "Бумажного дома" Хавьером Кинтасом. Оценить захватывающие дух события Калифорнии 1834 года на закрытой премьере собралось немало звезд. В том числе и королева батлов в шоу "Дом-2" Виолетта Чиковани.

Напомним, в декабре прошлого года на красной дорожке концерта "Звезды хайпа" она появилась в очень экстравагантном виде – ее пятую точку ничего не прикрывало. Она крутила голым задом перед камерами, и в итоге стала главной звездой вечера. И никто потом ее не отменял и не запрещал, хотя она была одета куда более откровенно и даже похабно, чем участники скандально известной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Как же так?

"Я все время работаю с одним стилистом, мы продумываем образы под определенные мероприятия, – рассказала Виолетта корреспонденту "Утро.ру". – В итоге мое платье на премии "Звезды хайпа" стало самым обсуждаемым. А те, кто меня за него осуждает, – это просто неуверенные в себе люди, как мне кажется, которые не знают, чего хотят от этой жизни".

Виолетта не считает свой голозадый образ пошлым, а платье – похабным.

"Пошло то, что некрасиво, – считает она. – Вот если бы у меня была некрасивая фигура, плохая попа и обвисший живот, тогда это было бы пошло, дешево и неподобающе".

При этом Виолетта говорит, что не пришли бы в таком провокационном наряде на премьеру фильма "Зорро", кстати – мол, везде важна уместность! Чиковани знала, что платье все будут обсуждать, но сознательно не хотела никого провоцировать. "Это просто был выход из определенной зоны комфорта, – пояснила она. – Это не пропаганда чего-то, не желание быть примером для подражания, а просто собственное самовыражение. А никаких последствий за это платье для меня не было, потому что все было грамотно продумано".

Чудом Чиковани пронесло от участия в нашумевшей "голой" вечеринке Ивлеевой, после которой многих звезд отменили и запретили. "Я просто поняла своей головой, где должна оказаться, а где – нет, – говорит она. – И сделала правильное решение. Мне Настя, кстати, симпатична как человек и как блогер".