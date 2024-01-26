"Все было продумано": голозадая Чиковани оценила скандальную вечеринку Ивлеевой

"Все было продумано": голозадая Чиковани оценила скандальную вечеринку Ивлеевой
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Почему блогеру удалось избежать негативных последствий

С 26 января по пятницам в 19:30 на канале ТВ-3 зрителей ждет большая премьера. В эфире – приключенческий сериал "Зорро", снятый режиссером "Бумажного дома" Хавьером Кинтасом. Оценить захватывающие дух события Калифорнии 1834 года на закрытой премьере собралось немало звезд. В том числе и королева батлов в шоу "Дом-2" Виолетта Чиковани.

Напомним, в декабре прошлого года на красной дорожке концерта "Звезды хайпа" она появилась в очень экстравагантном виде – ее пятую точку ничего не прикрывало. Она крутила голым задом перед камерами, и в итоге стала главной звездой вечера. И никто потом ее не отменял и не запрещал, хотя она была одета куда более откровенно и даже похабно, чем участники скандально известной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Как же так?

"Я все время работаю с одним стилистом, мы продумываем образы под определенные мероприятия, – рассказала Виолетта корреспонденту "Утро.ру". – В итоге мое платье на премии "Звезды хайпа" стало самым обсуждаемым. А те, кто меня за него осуждает, – это просто неуверенные в себе люди, как мне кажется, которые не знают, чего хотят от этой жизни".

Виолетта не считает свой голозадый образ пошлым, а платье – похабным.

"Пошло то, что некрасиво, – считает она. – Вот если бы у меня была некрасивая фигура, плохая попа и обвисший живот, тогда это было бы пошло, дешево и неподобающе".

При этом Виолетта говорит, что не пришли бы в таком провокационном наряде на премьеру фильма "Зорро", кстати – мол, везде важна уместность! Чиковани знала, что платье все будут обсуждать, но сознательно не хотела никого провоцировать. "Это просто был выход из определенной зоны комфорта, – пояснила она. – Это не пропаганда чего-то, не желание быть примером для подражания, а просто собственное самовыражение. А никаких последствий за это платье для меня не было, потому что все было грамотно продумано". 

Чудом Чиковани пронесло от участия в нашумевшей "голой" вечеринке Ивлеевой, после которой многих звезд отменили и запретили. "Я просто поняла своей головой, где должна оказаться, а где – нет, – говорит она. – И сделала правильное решение. Мне Настя, кстати, симпатична как человек и как блогер". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Подавленная Лолита сделала заявление о своей карьере

Что будет с концертами, певица не знает и сама

Участников "Би-2" хотят выгнать из Тайланда: всех задержала полиция

У музыкантов серьезные проблемы с документами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей