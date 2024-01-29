Дочь Сергея Жукова поразила поклонников сочной фигуркой - откровенное фото

Дочь Сергея Жукова поразила поклонников сочной фигуркой - откровенное фото
Сергей Жуков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Фанаты отметили, что дети кумира растут не только талантливыми, но и красивыми

Сергей Жуков в очередной раз преисполнился гордости. На сей раз счастье певцу подарила 15-летняя дочь Ника, которую уже сейчас можно считать звездой.

Исполнитель хита "Чужие губы" долгие годы счастлив во втором браке. Его жена, красавица-брюнетка Регина Бурд, недавно подарила мужу малыша. Теперь, учитывая старшую дочь от первой жены, Сергей Жуков – многодетный и любящий папа пятерых детей.

Ника Жукова явно пошла талантом в отца: в свои юные годы девушка уже сыграла главную роль в киноленте "Плакса" и снялась еще в одном сериале, где исполнила роль участницы музыкального коллектива. Кроме актерского дарования, у молодой актрисы потрясающая пластика, в чем поклонники смогли убедиться лично, посмотрев ролик с фрагментом выступления, выложенным в соцсетях счастливым отцом.

Фото: соцсети

Поклонники Сергея Жукова поддержали кумира, восхитившись танцующей красавицей. Знающие Нику по ее ролям в кино поразились сочной фигурке танцующей и ее аппетитным формам в откровенном наряде. В комментариях фанаты написали много лестных отзывов в адрес таланта и красоты Ники, сделав вывод, что, вопреки популярной поговорке, на этом ребенке природа отдыхать не стала.

Ранее мы рассказывали, почему Сергей Жуков наотрез отказывается от предложений поработать в новогоднюю ночь и что он предпочитает солидным праздничным гонорарам.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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