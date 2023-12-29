Бывший жених Юлии Началовой предал дочь покойной возлюбленной

Подробностями предательского поступка члена семьи поделилась наследница певицы

Вера Алдонина, дочь футболиста Евгения Алдонина и исполнительницы Юлии Началовой, всегда была в центре внимания: девочка росла в семье из двух звезд. Когда весной 2019 года 12-летняя Вера осталась сиротой, ее поддержали поклонники мамы и родные люди.

Ударом для девочки стало то, что хоккеист Александр Фролов, с которым после развода жила Началова, подал в суд и отсудил половину четырехкомнатной квартиры в одном из элитных московских жилых комплексов. Это жилье Юлия Началова получила после развода с Евгением Алдониным, там она и жила с дочерью и новым возлюбленным. Позже оказалось, что Юлия написала расписку, оформляя половину квартиры на Фролова. Друзья и родные до сих пор не понимают, что сподвигло певицу подписать такой документ.

Одна из подруг Началовой говорила, что после разрыва хоккеист предъявил Юлии счета за весь период их отношений, включая рестораны и билеты на самолет.

В итоге родители Юлии были вынуждены выставить на продажу жилье умершей дочери. Вера Алдонина до сих пор в шоке от поступка человека, которого считала членом своей семьи. Таким образом мужчина фактически предал девушку, ведь именно ей должна была достаться квартира после смерти родительницы.



"Так, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его же совести", – заключила 17-летняя девушка.



Вера рассказала, что накануне Нового года она особенно сильно скучает по маме, вспоминая, как радостно и тепло проводили они праздники вместе.



"Именно в это время мне особенно не хватает мамы рядом", – заметила дочь певицы.



Сейчас Вера Алдонина живет с родителями Юлии Началовой и мечтает стать певицей, как и мама. Она уже выбрала образование, исходя из этой мечты.

Ранее мы писали, что могилу Юлии Началовой теперь легко найти: ее координаты нанесли на Яндекс-карты.

