За что на самом деле у Федосеевой-Шукшиной отняли квартиру в Хельсинки

Артистка очень любила эту недвижимость и говорила, что она греет ей душу

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина рассказала о настоящей причине потери квартиры в Хельсинки. Девушка сообщила, что недавно недвижимость сдали в аренду, и квартирант не мог платить за коммунальные услуги, из-за чего образовалась задолженность.

Анна рассказала, что сумма долга сейчас составляет порядка 100 тысяч рублей, и оплатить ее практически невозможно из-за действия властей Финляндии против россиян. Так, по словам актрисы, имея на руках российский паспорт, нужно пройти “семь кругов бюрократии”, чтобы просто положить деньги на свой расчетный счет. Именно по этой причине банк забрал у Лидии Фидосеевой-Шукшиной квартиру в Хельсинки.

Анна Шукшина также призналась, что квартира была записана на нее на протяжении 15 лет. В прошлом году актриса переписала недвижимость обратно на бабушку. Она рассказала, что Лидия Николаевна очень любила эту квартиру и говорила, что она греет ей душу.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина получила письмо от финских властей. В нем сообщалось, что артистка должна вывезти из недвижимости все свои вещи до конца февраля текущего года, так как в скором времени она будет продана на аукционе.