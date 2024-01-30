Сергей Чумаков сделал признание об отношениях с Пугачевой

Известно, что артист был под покровительством Примадонны

Еще недавно хиты Сергея Чумакова гремели на всю Россию, а стоимость его выступлений была баснословно большой. В народе ходили слухи о том, что своей популярностью молодой артист обязан не кому иному, как Алле Пугачевой. Многие уверены, что Примадонна покровительствовала Чумакову, и причины этому были далеко не творческие.

Сам Сергей Чумаков категорически возмущен такими слухами. Он сообщил, что Алла Борисовна лишь дала ему несколько советов касательно российской эстрады. Он признал, что часто выступал на ее концертах, в том числе его приглашали на популярные "Рождественские вечера", но это вовсе не означает, что он был ее фаворитом.

"В тот период я как раз стрельнул и был одним из самых популярных артистов в стране. Грех было меня не пригласить!", — объяснил Чумаков излишнее внимание Пугачевой к своей персоне.

Впрочем, популярность Чумакова спала так же быстро, как и возросла, и тогда исполнитель песни "Валяй-гуляй" пристрастился к спиртному. К счастью, выбраться из запоя артист смог самостоятельно. Он рассказал, что давно не прикасался к алкоголю, а заменил пристрастие чаем и сладостями.

Сергей Чумаков уверяет, что сейчас с Примадонной не общается совсем. Теперь артист ведет спокойный образ жизни и старается не контактировать ни с кем из бывших коллег.

Ранее Лоза сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию.