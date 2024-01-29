С рогами и в камуфляже: звезды оторвались на еще одной "порочной" вечеринке Ивлеевой

С рогами и в камуфляже: звезды оторвались на еще одной "порочной" вечеринке Ивлеевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пугачева, Тодоренко и Нюша явили себя во всей красе

Скандально известная вечеринка блогера, телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой проходила 20 декабря 2023 года в столичном клубе Mutabor в промзоне на востоке столицы. На эту Almost Naked Party гости явились в самых смелых нарядах. За что потом и поплатились. Особенно отличился парнишка, который пришел в одном носке, да и том надетом на детородный орган.

Но для Анастасии Ивлеевой в порядке вещей устраивать такие вечеринки. Взять хотя бы сомнительный праздник по случаю 30-летия, устроенный блогером. Ивлееева определила дресс-код для приглашенных звездных гостей как "порочный кибер-панк". 

Признанный иностранный агентом пятый муж Аллы Пугачевой выбрал для одиозного мероприятия кожаный плащ, шорты, белую рубашку и инкрустированные камнями перчатками. Его супруга надела черное платье, жакет с кружевом в тон, а в качестве аксессуаров выбрала объемную шляпку, блестящий клатч и кружевные перчатки. Регина Тодоренко надела белый парик, а сверху – большие оленьи рога. А Анастасия Решетова явилась на вечеринку в смелом наряде камуфляжной расцветки.

Фото: Социальные сети

Кроме того, в марте 2021-го у Ивлеевой щеголяли Нюша, Даня Милохин, Оксана Самойлова и рэпер Джиган. Отметившая в такой знатной компании юбилей Анастасия Ивлеева потом кричала, что "круче, ярче, моднее, мощнее, великолепнее вечеринки она еще не видела". Но на исходе 2023-го устроит куда более запоминающийся стране праздник... И подведет под монастырь многих звезд.

Напомним, на своей прошлой вечеринке Ивлеева нарядилась в костюм развратной монашки. На талии у нее была цепочка с крестом. А из-под прозрачной виднелись мини-шорты. А теперь много шума наделал изумруд за 23 миллиона, надетый на стринги.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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