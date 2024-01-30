Россиян возмутило новое появление беглого Бурковского в России

Артиста не хотят больше видеть в стране

Известный актер Андрей Бурковский последние пару лет живет в США – там, по заверениям своей матери, он проходит обучение, ради оплаты которого семье даже пришлось продать квартиру. Никаких громких политических заявлений артист не делает, лишь намекая на свою позицию. Из-за этого россияне испытывают по отношению к нему довольно резкие чувства.

Тем не менее, знаменитость особо не реагирует на критику в свой адрес. В соцсетях он публикует радостные фотографии, на которых отдыхает вместе со своей семьей, весело проводит время и иногда выступает на американской сцене. Также Бурковский продолжает работать на Родине. Например, в прошлом году он принимал участие в съемках сериала "Медиатор", премьера которого уже состоялась. Приезжать на нее обратно в страну артист не стал.

Сейчас же кинотеатры готовятся показать еще одну картину с участием актера – это "Летучий корабль". Реклама со звездой "Кухни" заполонила российские экраны, и очередное появление беглого Бурковского в России невероятно возмутило россиян. В соцсетях они оставляют массу гневных комментариев по этому поводу.

"Давайте отменим!",

"Все это уже напоминает цирк. Неужели этого не знали и не читали его посты?",

"Из-за одного идиота весь фильм в мусор... Проще заморозить его счета на территории РФ",

"Как же "замечательно" получается. Хаять и зарабатывать одновременно в России. Когда это закончится и этим сволочам перекроют кормушку",

– возмущаются люди.

Ранее Бурковский обратился к россиянам из Америки, ответив на критику в свой адрес.