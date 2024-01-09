Объявлено о возвращении двух известных артистов в Россию

Объявлено о возвращении двух известных артистов в Россию
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зрители снова смогут увидеть их на экране

Российская киноиндустрия, по словам знаменитых режиссеров, страдает от недостатка кадров. Именно поэтому на экранах мелькают одни и те же лица, за которые идет настоящая охота. На этом фоне было объявлено о возвращении двух известных артистов в Россию, которые снялись в довольно затратном и перспективном проекте.

В марте 2024 года в прокат выйдет картина "Летучий корабль" по мотивам одноименного мультика. Ее снял Илья Учитель – сын известного режиссера Алексея Учителя, который, к слову, выступил продюсером проекта. Съемки стартовали еще в октябре 2021 года, а завершились в прошлом году.

Среди актерского состава есть звезды, которые не только покинули Россию после февральских событий, но и те, которые публично осудили происходящее. Например, Ксения Рапопорт. Ей досталась роль цыганки. Снялся в фильме и Андрей Бурковский, которого российская публика крайне негативно воспринимает после его отъезда в США. Он сыграл одну из ключевых ролей – кандидата в мужья для Забавы.

Как ранее сообщал телеканал "360", Рапопорт, не смотря на свои взгляды, продолжает работать в России. Помимо кинопроектов она также выступает на театральной сцене. При этом проживать артистка предпочитает в Италии.

Неизвестно, приедут ли артисты на премьеру киноленты в марте. Бурковский, у которого в прошлом году вышел в свет сериал "Медиатор", возвращаться в Россию для презентации не стал.

Источник: Утро.ру
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